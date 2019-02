Zangeres Shakira voor Spaanse rechter voor zaak van fiscale fraude MVO

26 februari 2019

14u30

Bron: Belga 0 Celebrities De Colombiaanse ster Shakira moet op 12 juni voor de rechter verschijnen in de buurt van Barcelona voor een fraudezaak die om circa 14,5 miljoen euro draait. Dat is vernomen bij het Spaanse gerecht.

De rechtbank in Esplugues de Llobregat oordeelt dat de vraag tot vervolging door het parket ontvankelijk is, aldus een hoger tribunaal in Catalonië. De zangeres woont er samen met voetballer Gerard Piqué van FC Barcelona. De zitting heeft op 12 juni plaats om 10.00 uur.

Volgens het parket heeft Shakira geen belastingen betaald in Spanje tussen 2011 en 2014 terwijl ze toen in het land verbleef. Shakira woont samen met Gerard Piqué sinds 2011 en koos in 2015 voor Spanje als haar fiscale residentie. Voordien was ze fiscaal op de Bahama’s ‘gehuisvest’, maar dat wordt nu door het Spaanse gerecht betwist.

De advocaten van de zangeres zeggen dat haar inkomsten tot 2014 vooral uit “internationale tournees” kwamen en dat ze in die tijd “niet eens zes maanden per jaar in Spanje woonde”. Om fiscaal resident genoemd te worden in Spanje moet men minstens zes maanden per jaar in het land wonen.