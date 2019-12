Zangeres Roxette (61) sterft na slepende ziekte MVO

10 december 2019

13u19 0 Celebrities Marie Fredriksson, de zangeres van Roxette, is overleden op 61-jarige leeftijd. De Zweedse popster was al lange tijd ziek.

Marie creëerde de groep Roxette samen met Per Gessle in 1986. Ze was vooral bekend van hits als ‘It Must Have Been Love’, ‘Joyride’, ‘Listen To Your Heart’ en ‘The Look’.

Fredriksson stierf op maandagochtend na een lange periode van ziekte. De Zweedse krant Express kwam vandaag met het overlijdensbericht dat werd opgesteld door de familie, waarin werd meegegeven: “Het is met groot verdriet dat we het overlijden van één van onze grootste en meest geliefde artiesten aankondigen. Marie Fredriksson stierf de ochtend van 9 december, als gevolg van ziekte. In 2002 kreeg Marie te horen dat ze een hersentumor had, nadat ze herhaaldelijk uit het niets flauwviel. De behandeling hield het Roxette-gezicht nog lange tijd in leven, maar ze kwam haar ziekte nooit echt te boven.

Marie wordt erg gemist door haar echtgenoot, Mikael Bolyos, en haar twee kinderen: Inez Josefin (26) en Oscar (23).” De zangers zal in besloten kring begraven worden, zonder pers en enkel in aanwezigheid van hechte vrienden en familie.

Per Gessle, die samen met Fredriksson het duo Roxette vormde, reageert verslagen op het overlijden bij het Zweedse persbureau TT. “Het lijkt gisteren dat we in mijn klein appartement in Halmstad zaten en onze dromen deelden. En wat een fantastische droom mochten we beleven. Dankje Marie, dankje voor alles. Je was een uniek muzikant, een zangeres zoals we ze misschien nooit meer zullen kennen. Jij kleurde mijn zwart-witte songs met de mooiste kleuren. Je was al meer dan veertig jaar een ongelooflijke vriend. Ik ben trots, vereerd en gelukkig dat ik zo lang deel heb mogen uitmaken van je leven, je talent, je warmte, je generositeit en je humor. Al mijn liefde voor jou en je familie. Things will never be the same.”