Zangeres Kelis zet dochter op de wereld na intense bevalling BDB

12 september 2020

16u34

Bron: Instagram 0 Celebrities Kelis (41) is voor de derde keer moeder geworden. Dat heeft de ‘Milkshake’-zangeres zelf bekendgemaakt op Instagram.

“Jullie hebben me een tijdje moeten missen, maar daar heb ik een goeie reden voor”, steekt Kelis van wal in een zelfgemaakt filmpje. “Ik ben namelijk een week geleden opnieuw moeder geworden. Het was erg intens. Ik deel normaal weinig over m’n privéleven, maar dit wou ik jullie toch vertellen.”

Kelis laat ook weten dat ze een dochtertje op de wereld gezet heeft. “Mijn eerste meisje”, zegt de zangeres, die al moeder is van twee zonen. “Ik kan vijf tot zes weken niet sporten, en da’s lastig, want ik wil zo’n 25 kilo verliezen.” De Amerikaanse zal daarom de komende tijd op haar eetgewoontes letten en haar dieet met haar volgers delen.

Tafel van vijf

Pas vorige maand kondigde Kelis haar derde zwangerschap aan. “We zullen een tafel van vijf nodig hebben”, schreef de zangeres toen op Instagram. Het is het derde kindje voor Kelis. Met echtgenoot Mike Mora heeft ze al een zoontje van 4 dat naar de naam Shepherd luistert. Met haar ex-echtgenoot rapper Nas deelt ze het hoederecht over zoon Knight (11).

De zangeres is vooral bekend van hits als ‘Milkshake’ en ‘Trick Me’. Tegenwoordig is ze ook een professionele chef en wil ze graag haar eigen restaurant openen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.