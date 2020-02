Zangeres JoJo werd door platenmaatschappij op strikt dieet gezet: “Amper 500 calorieën per dag” BDB

27 februari 2020

16u30

Bron: People 0 Celebrities Zangeres JoJo (29), die in 2004 een grote hit scoorde met het nummer ‘Leave (Get Out)’, werd als tiener door haar platenmaatschappij op een strikt dieet gezet. “Ik at 500 calorieën per dag en kreeg injecties die m’n hongergevoel wegnamen. Ik dacht dat ik te dik was om succesvol te zijn", vertelt ze.

De Amerikaanse zangeres vertelt over haar strijd met haar gewicht in een interview met de website Uproxx. Op haar dertiende scoorde JoJo wereldwijd succes met de nummers ‘Leave (Get Out)’ en ‘Too Little, Too Late’, maar daarna werd het stil rond de popster. “Ik werd er wanhopig door en wou alles doen om nieuwe muziek te kunnen uitbrengen”, vertelt ze over die periode. “Ik dacht dat m’n platenmaatschappij Blackground Records geen andere nummers van me wou uitbrengen omdat ik niet knap genoeg was.”

JoJo kreeg dat gevoel voor het eerst tijdens een gesprek met de platenbaas toen ze 18 was. “Hij vertelde toen dat hij wou dat ik er gezond uitzag”, vervolgt ze. “Waarop ik antwoordde: ‘Ik denk dat ik best gezond en actief leef. Ik denk dat je gewoon wil dat ik erg mager word.’ De platenbaas ontkende dat, maar voor ik het wist zat ik bij een voedingsdeskundige die me een dieet van 500 calorieën per dag voorschreef (een meisje van 18 moet gemiddeld dagelijks 2.400 calorieën opnemen, red.). Verder kreeg ik injecties die ervoor zorgden dat m’n hongergevoel gestild werd.”

(Lees verder onder de video).

De zangeres stelde zich geen vragen bij die maatregelen. “Ik kon alleen maar denken dat ik mager wou worden zodat ik een nieuwe plaat kon uitbrengen. Ik begon echt te denken dat mensen me lelijk vonden en dat ze geen muziekvideo’s van me wilden bekijken omdat ik te dik was.”

Black-outs

Het zorgde ervoor dat JoJo de pedalen verloor. “Ik begon veel te drinken, uit te gaan en vreemden te kussen op feestjes”, geeft ze toe. “Ik had enorm veel bevestiging en aandacht nodig. Ik wou dat mensen me leuk en knap vonden. Tijdens verschillende nachten strompelde ik stomdronken uit clubs. Ik kreeg black-outs en was enorm roekeloos. Ik had die roes nodig om me goed te voelen.”

Uiteindelijk besefte de popster dat ze slecht bezig was. “Mijn vader is gestorven aan een verslaving en ik wou niet hetzelfde pad opgaan. Uiteindelijk ben ik tot inkeer gekomen. Als dat niet gebeurd was, zou ik vandaag niet meer leven.”

De zangeres verbrak in 2014 haar contract met Blackground Records na een hevige juridische strijd.

Bekijk het volledige interview van JoJo met Uproxx hieronder: