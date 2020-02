Zangeres Grimes creëert digitale versie van zichzelf om zwangerschap te verdoezelen MVO

21 februari 2020

13u32

Bron: ANP 0 Celebrities Grimes (31) gaat voorlopig niet zelf naar concerten en photoshoots. Ze zegt dat ze een digitale versie van zichzelf heeft ontwikkeld, die haar plaats inneemt. Dat zegt de zangeres tegen tijdschrift The Face. Ze is in verwachting van haar eerste kind, dat ze samen met haar vriend Elon Musk binnenkort zal verwelkomen.

“Met een digitaal lichaam kan ik blijven werken in de laatste periodes van mijn zwangerschap, en nadat ik ben bevallen, zodat ik meer tijd met de baby kan doorbrengen,” vertelt de muzikante, wier echte naam Claire Boucher is. Ze ziet haar plan als een vorm van ‘techno-feminisme’: “Veel van mijn vrienden willen geen kinderen omdat ze bang zijn voor hun carrière, nu is er een manier om daar omheen te werken.”

Grimes hoopt zich met het digitale lichaam ook in te dekken voor vervelende reacties op sociale media. “Ik hoor elke dag hoe lelijk of stom of irritant ik ben... het voelt als een slechte relatie na een tijdje.” Hoe de digitale versie van de zangeres eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.