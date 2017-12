Zangeres France Gall spendeert feestdagen op intensieve zorgen MVO

13u40 0 AFP France Gall Celebrities De Franse zangeres France Gall is er slecht aan toe. De 70-jarige Songfestival-winnares werd deze maand opgenomen in het ziekenhuis, waar ze nog steeds op intensieve zorgen ligt.

Op 19 december werd Gall naar het ziekenhuis gebracht, en met Kerstmis lag ze daar nog. Dokters spreken over ademhalingsproblemen en een zware infectie van de luchtwegen.

Het is niet de eerste keer dat de zangers problemen heeft met haar gezondheid. In februari dit jaar werd ze al een keer opgenomen in hetzelfde ziekenhuis. Fans werden toen gerustgesteld met de verklaring dat het om een intolerantie voor bepaalde medicatie ging. Nu is haar toestand echter zorgwekkend. Het is nog niet duidelijk wanneer Gall het ziekenhuis zal mogen verlaten.

La chanteuse France #Gall, 70 ans, hospitalisée pour une infection sévère, a annoncé mercredi soir à l'#AFP sa chargée de communication. "Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur". #AFP Jean-François Guyot(@ JFGuyot) link