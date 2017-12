Zangeres Fergie over haar drugsverslaving: "Het was onwijs leuk, tot ik die psychoses kreeg" MVO

10u23 0 AFP Fergie Celebrities Fergie heeft voor het eerst openlijk gesproken over de drugsverslaving waar ze lange tijd mee kampte. De zangeres, die eigenlijk Stacy Ferguson heet, begon als tiener met xtc en ging later over op crystal meth. De laatste jaren had ze geregeld last van hallucinaties.

De gewezen Black Eyed Peas-zangeres vertelt in 'Mirror' dat ze leed aan psychoses. "Dagelijks was ik aan het hallucineren. Soms zag ik bijvoorbeeld ineens een bij of een konijn. Pas een jaar nadat ik gestopt was met drugs waren de chemicaliën uit mijn hersenen en zag ik geen dingen meer die er niet zijn."

Hoewel het een enorm heftige periode was, ziet de Amerikaanse het als een leerzame ervaring. "De drugs, het was onwijs leuk... tot het misging. Maar toch ben ik tot op de dag van vandaag blij dat het me is overkomen. Want dat is mijn kracht, mijn geloof, mijn hoop op iets beters." De 42-jarige Fergie hoopt met haar verhaal andere verslaafden te helpen.