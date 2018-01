Zangeres Erykah Badu doet controversiële uitspraken: "Ik zie in alle mensen iets goeds, ook in Hitler en Bill Cosby" MVO

08u00 0 Celebrities Erykah Badu heeft een aantal bizarre uitspraken gedaan in een interview met Vulture, de entertainment- en cultuursite van New York Magazine. Zo zegt de zangeres: "Ik ben een humanist en zie in elk mens het goede. Ik zag ook iets goeds in Hitler, hij kon bijvoorbeeld heel mooi schilderen." Het interview heeft in de Verenigde Staten al aardig wat wenkbrauwen doen fronsen.

"Die arme man heeft zo'n slechte jeugd gehad," vervolgt Erykah. "Ik kan me inbeelden dat als mijn dochter in een ander gezin, onder vreselijke omstandigheden was opgegroeid, een heel ander mens was geworden. Het heeft er denk ik mee te maken dat mijn sterrenbeeld Vissen is, zo ben ik gewoon." Als de journalist vraagt of iemand van Hitler's kaliber, die zes miljoen joden heeft omgebracht, überhaupt wel empathie van anderen verdient, antwoordt de zangeres: "Waarom mag ik niet zeggen wat ik wil? Omdat hij zulke slechte dingen gedaan heeft? Als je maar niet denkt dat ik antisemitisch ben."

Ook over Bill Cosby heeft Badu een uitgesproken mening: "Ik hou van die man, hij heeft zoveel voor de wereld gedaan. Maar ja, als hij ziek is, waarom zou ik dan boos op hem zijn? Het is vervelend voor de mensen die door hem zijn gekwetst, dat vind ik absoluut. Maar zieke mensen doen zieke dingen."