Zangeres Duffy brengt nieuw nummer uit na verhaal over kidnapping: “Het is zwaarder dan ik dacht” BDB

20 maart 2020

10u21

Bron: Instagram 0 Celebrities Enkele weken nadat ze op Instagram liet weten dat ze het slachtoffer is geweest van verkrachting en ontvoering, heeft Duffy (35) opnieuw van zich laten horen op sociale media. “Het is zwaarder dan ik dacht om hier over te praten”, schrijft ze.

Duffy zorgde enkele weken geleden voor een schokgolf bij haar fans. “Geloof me, op dit moment gaat alles goed. Maar ik ben gedrogeerd en verkracht geweest en ook een aantal dagen gevangen gehouden”, schreef ze op Instagram. “Ik heb het duidelijk overleefd. Het herstel heeft tijd in beslag genomen. In de duizenden dagen die volgden, wilde ik de zon weer in mijn hart voelen. Dat is nu het geval.”

De zangeres, die door de schokkende gebeurtenissen stopte met zingen in 2011, liet ook weten dat ze binnenkort meer details zou prijsgeven. “In de komende weken zal ik een interview hierover publiceren. Als jullie vragen hebben, wil ik ze in de mate van het mogelijke beantwoorden. Bedankt voor jullie vriendschap in de voorbije jaren. Steun me alstublieft om hier een positieve ervaring van te maken”, klonk het.

Zware tijden

In een nieuwe Instagrampost heeft Duffy nu laten weten dat het moeilijker is dan gedacht om over haar schokkende ervaring te vertellen. In een boodschap aan radiopresentatrice Jo Whiley vertelt ze dat ze het nummer ‘Something Beautiful’ geschreven heeft. “Je mag de song draaien op de radio. Ik voel me vrijer na m’n bekentenis van enkele weken geleden. Ik heb geprobeerd om een interview te geven over m’n ervaringen, maar het is moeilijker dan ik dacht. Ik zal je binnenkort wel een tekst sturen. Niemand wist dat ik een nieuwe song aan het maken was, zelfs platenmaatschappij Universal Music niet. Speel het nummer gerust in deze zware tijden, als je het goed vindt tenminste. Ik ga de song niet uitbrengen, het is gewoon een manier om mensen in lockdown wat troost te bieden.”

Duffy, die eigenlijk Aimée Ann Duffy heet, debuteerde in 2008 met haar album ‘Rockferry’. Daarop staat haar megahit ‘Mercy’. Na haar tweede, minder succesvolle plaat ‘Endlessly’ verdween ze uit de schijnwerpers. Sinds het najaar van 2017 was ze ook niet meer actief op sociale media.