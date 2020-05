Zangeres Doja Cat ontkent racistische uitspraken SDE

25 mei 2020

12u48

Bron: Instagram 0 Celebrities Zangeres Doja Cat (24) ontkent dat ze racistische uitspraken in chatrooms zou hebben gedaan. Dat schrijft de ‘Say So’-zangeres op Instagram.

“Ik wil het even hebben over wat er op dit moment op Twitter gebeurt”, begint Amalaratna Zandile Dlamini - zoals Doja Cat echt heet - haar bericht op Instagram. Ze reageert daarmee op beschuldigingen dat ze racistische uitspraken heeft gedaan in alt-right-chatrooms. Ook zou ze in het nummer ‘Dindu Nuffin’ slachtoffers van politiegeweld belachelijk gemaakt hebben. “Al sinds ik een kind was, gebruik ik publieke chatrooms om te praten", legt Doja Cat uit. “Ik had misschien niet naar enkele van die sites moeten gaan, maar ik heb nog nooit deelgenomen aan racistische gesprekken. Ik bied m’n excuses aan aan iedereen die ik heb beledigd.”

“Ik ben een zwarte vrouw", vervolgt ze. “De helft van mijn familie is zwart, en afkomstig van Zuid-Afrika. Ik ben erg trots op m’n afkomst. En wat betreft dat oude liedje dat nu weer opduikt, dat had niets te maken met iets anders dan m'n eigen persoonlijke ervaringen. Het was geschreven als reactie op mensen die die term gebruikten om me te kwetsen. Ik heb geprobeerd om de betekenis ervan om te draaien, maar ik besef nu dat het een slechte beslissing was om de term in m’n muziek te gebruiken.”

Ze besluit: “Ik begrijp dat ik invloed en impact heb, en ik neem dit allemaal heel serieus. Ik houd van jullie allemaal en het spijt me als ik iemand van streek gemaakt heb of gekwetst heb. Dat ligt niet in m’n karakter, en ik ben vastbesloten om dat in de toekomst aan iedereen duidelijk te maken.”

Een foto die is geplaatst door Doja Cat (@dojacat) op 25 mei 2020 om 05:10 CEST