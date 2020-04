Zangeres Ciara zwanger van zoon BDB

14 april 2020

19u43

Bron: ANP 0 Celebrities Ciara (34) en haar man Russell Wilson (31) krijgen samen een zoon. Via Twitter deelde de zangeres een video waarin ze het geslacht bekendmaakte.

In het filmpje is te zien dat Ciara en Russell, die quarterback is bij de Seattle Seahawks, een confettikanon afschieten waaruit blauwe snippers komen. Het wordt het tweede kindje van het stel. Samen hebben ze al dochter Sienna Princess die twee jaar oud is.

Uit haar relatie met rapper Future heeft Ciara nog een vijfjarige zoon, Future Zahir. Eind januari maakte Ciara bekend zwanger te zijn van haar derde kindje.

Gender Reveal!! What’s it gong to be @DangeRussWilson ?!! Aaaaaah!!!

💃🏽❤️🍼 pic.twitter.com/GEeV2qPycX Ciara(@ ciara) link