Zangeres Bonnie Pointer (69) van de Pointer Sisters overleden

09 juni 2020

06u40

Bron: ANP/TMZ 8 Celebrities Bonnie Pointer, een van de vier Pointer Sisters, is maandagochtend op 69-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd door haar zus Anita gemeld aan de website TMZ. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is.

“Het is met veel droefenis dat ik moet aankondigen dat mijn zus, Bonnie, deze ochtend gestorven is", liet Anita Pointer aan TMZ weten. “Onze familie is erg van streek. In naam van de hele Pointer-familie vraag ik jullie om te bidden voor ons. Bonnie was m’n beste vriendin en we praatten elke dag. We hebben nooit ruzie gemaakt. Ik mis haar nu al, maar op een dag zal ik haar weerzien.”

De vier zussen Ruth, Anita, Bonnie en June begonnen in de jaren zestig met zingen in de kerk van hun vader. Van hem erfden zij hun liefde voor gospels. Hun eerste hits kregen de vier zussen begin jaren zeventig. Ze zijn vooral bekend voor de hits ‘Jump’ en ‘I’m So Excited’. De groep nam vijf platen op en won diverse prijzen, waaronder een Grammy, totdat Bonnie in 1978 besloot een solocarrière na te jagen. Zij tekende bij Motown, waar ze twee platen uitbracht. Na een ruzie verliet Bonnie de legendarische platenmaatschappij . Zij vond wel een nieuw platenlabel, maar het grote succes van weleer keerde niet meer terug.

Zij kreeg in 1994, samen met haar zussen, een ster op de Hollywood Walk of Fame. Bonnie is de tweede Pointer-zus die overlijdt; June stierf al in 2006.