Zanger van 'The Lion Sleeps Tonight' overleden

Mitch Margo, een van de oprichters van The Tokens, het viertal achter de megahit 'The Lion Sleeps Tonight', is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat bericht The Hollywood Reporter. Margo stierf vrijdag een natuurlijke dood in zijn huis in Los Angeles.

Margo was amper 13 toen hij in 1960 met zijn oudere broer Phil Margo en twee vrienden The Tokens vormde. 'The Lion Sleeps Tonight' was geen origineel nummer van The Tokens, maar een cover van de versie die de Zuid-Afrikaanse zanger Solomon Linda in 1939 al uitbracht. De bewerking van The Tokens geldt wel als de bekendste versies van het nummer. Het lied klom in 1961 pijlsnel naar de top van de hitlijsten.

De groep scoorde tijdens de jaren zestig ook hits als 'Tonight I Fell in Love', 'I Hear Trumpets Blow', 'Portrait of My Love' en 'He's in Town', maar geen van die nummers kon het succes van 'The Lion Sleeps Tonight' evenaren.

Margo speelde verscheidene instrumenten en componeerde ook muziek voor een NBC-televisiefilm uit 1988, 'Goddess of Love'. Hij was bovendien een verdienstelijk schilder. Zijn werk werd onder meer werd gepubliceerd in een kinderboek.