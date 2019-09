Zanger van The Cars, Ric Ocasek, op 75-jarige leeftijd overleden Redactie/IB

16 september 2019

05u08

Bron: AD/ANP 0 Celebrities Ric Ocasek, oprichter en zanger van de new wave band The Cars, is zondag dood aangetroffen in zijn huis in New York. De 75-jarige Ocasek werd rond 4 uur ‘s middags door zijn vrouw Paulina Porizkova in bed gevonden, zo bevestigt de politie. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend, maar agenten sluiten een misdrijf uit.

Ocasek, die in 2018 met The Cars werd toegevoegd aan de Rock and Roll Hall of Fame, bracht tussen 1978 en 2011 met zijn band 7 studioalbums uit. Ze scoorden grote hits met onder andere My Best Friend’s Girl (1978) en Drive (1984). Hun videoclip behorend bij het nummer You Might Think won de allereerste MTV Video Music Award in 1984, waarmee ze onder meer Michael Jackson’s Thriller versloegen.

De zanger bracht ook een aantal solo albums uit, waaronder Beatitude (1982), Fireball Zone (1990), Troublizing (1997) and Nexterday (2005).

Ric was 28 jaar lang getrouwd met model en actrice Paulina Porizkova, van wie hij sinds 2018 gescheiden leefde. Het stel ontmoette elkaar tijdens het filmen van de muziekvideo voor Drive. Hoewel de twee niet meer samen waren, zijn ze nooit officieel gescheiden. Ze hebben twee kinderen, Oliver en Jonathan. In totaal laat Ocasek zes kinderen bij drie verschillende vrouwen achter.