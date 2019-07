Zanger The 1975 over ruzie met Imagine Dragons: "Waar maakt hij zich zo druk om?” SD

03 juli 2019

21u14

Bron: NME 0 Celebrities Matt Healy (30), de zanger van rockband The 1975, heeft in een interview nog maar eens uitgehaald naar de Amerikaanse groep Imagine Dragons. Al sinds 2017 ligt Healy in de clinch met hun frontman, Dan Reynolds (31).

Het begon allemaal dus in 2017, toen Matt Healy zei: “Nummers als ‘Radioactive’ van Imagine Dragons hadden even goed ‘Pikachu Banana’ genoemd kunnen worden. Ze zijn zo nietszeggend.” Eerder dit jaar reageerde Dan Reynolds, de zanger van Imagine Dragons dan op Instagram. Hij schreef: “Ik heb me erbij neergelegd dat jongens uit andere groepen (The 1975, Foster The People, Smashing Pumpkins, Slipknot, etc.) het nodig vinden om slecht te praten over mijn groep. Ik ben niet kwaad op hen, maar vindt het triest dat deze industrie deze mentaliteit omarmt en zelfs viert.”

In een radio-interview komt Matt Healy nu terug op de hele heisa. Hij zegt: “Ik denk dat het de plicht is van elke deftige artiest om er iets aan te doen. Anders heeft het geen nut om zoveel plaats in te nemen. Heb je die man van Imagine Dragons gezien? Recent heeft hij online iets gezegd als: ‘Iedereen praat slecht over mijn groep en zegt dat we niet goed genoeg zijn’, of zoiets. En hij zei: ‘Billy Corgan zei het, Matty van The 1975 zei het’. En ik dacht: jongen, dat zei ik niet. En zelfs al had ik dat gezegd, wat kan het jou schelen? Je bent een miljonair in een reusachtige band. Je kan niet zeggen: oh, nu ga ik dit doen, maar ik wil vrijgesteld worden van kritiek."

Escapisme

Maar daar gaat het volgens Healy zelfs niet om. “Als je zo groot bent - de grootste alternatieve groep in Amerika, wat airplay betreft - en je zegt niets in je muziek, enkel woorden ... ‘radioactive, woah-oh-oh-oh-oh’ ... Weet je wat ik bedoel? Wat is het nut dan? Kan jij me vertellen wat het nut is, buiten escapisme? Tegenwoordig zijn we zo slecht met protestmuziek. Kijk naar 11 september. Dat was zo moeilijk voor het land om mee om te gaan, en iedereen luistert naar Jack Johnson en Norah Jones omdat mensen de realiteit niet onder ogen willen zien. Maar we moeten met de realiteit omgaan.”

Maar toch heeft Healy ook nog wat positieve dingen over Reynolds te zeggen. “Ik zag die jongen van Imagine Dragons onlangs op de Billboard Music Awards op het podium. Hij begon te praten over conversietherapie en hoe dat onzin is en hoe we dat moeten stoppen. Ik dacht: daar gaan we! Goed zo, gebruik je platform. Daar ga ik geen kritiek op geven.”