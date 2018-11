Zanger Seal geeft geen hand meer: “Ik wil dichter bij de mensen staan dan dat” TK

16 november 2018

11u35 0 Celebrities Gisterenavond was de Britse zanger Seal te gast in ‘RTL Late Night’. Toen hij de set opliep, gaf hij iedereen opvallend genoeg knuffels en kussen. En daar heeft hij naar eigen zeggen een goede reden voor.

Sinds ongeveer een jaar geeft de ex van Heidi Klum niemand nog een hand. Om hygiënische redenen zou je denken, maar het gaat eigenlijk om het omgekeerde. Seal vindt net dat we allemaal dichter bij elkaar zouden moeten staan. “Een jaar geleden heb ik besloten om mijn leven te veranderen”, aldus Seal. “Ik hoorde toen de meest fantastische uitspraak: iemand zei dat het moeilijk is om te haten van dichtbij. Dus moeten we dichter bij elkaar komen, en daarom ben ik gestopt met handen geven.”

Met andere woorden: de Brit wil op die manier wat tegenwicht bieden aan alle negativiteit en haat in de wereld. “Ik geef nu knuffels en kussen. Al moet je daar - vooral in Amerika - ook wel mee opletten”, lachte de zanger.

Wie Seal graag aan het werk wil zien, krijgt daarvoor de kans tijdens de ‘Night of the Proms’. Op 23 en 24 november staat hij samen met onder anderen Milow en Pieter Embrechts in het Sportpaleis. Tickets zijn beschikbaar via teleticketservice.com