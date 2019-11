Zanger Pete Doherty opgepakt met cocaïne op zak TDS

08 november 2019

13u29

Bron: ANP 0 Muziek Dat clean worden lastig is voor Pete Doherty (40), blijkt uit het feit dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag in Parijs werd opgepakt wegens drugsbezit. De zanger van The Libertines had twee gram cocaïne bij zich, meldt de Franse krant Le Point.

Volgens de Franse politie was Doherty drugs aan het kopen midden op straat. Ook was hij onder de invloed op het moment dat hij werd gearresteerd. Makkelijk ging de arrestatie niet; de muzikant probeerde zich te verzetten. Voorbijgangers herkenden Doherty en filmden de schermutseling.

De Britse zanger is al ruim 15 jaar verslaafd. Dit jaar nog zei hij dat hij erg graag afscheid zou willen nemen van drugs. Vier jaar geleden lukte het hem na een langdurig verblijf in een Thaise afkickkliniek om clean te zijn, maar dat ging tien minuten na zijn terugkeer in zijn woonplaats alweer mis.