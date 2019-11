Zanger John Legend verkozen tot de meest sexy man van 2019 Redactie

13 november 2019

12u46

Bron: AD 0 Celebrities John Legend heeft in zijn carrière al heel wat prijzen binnengesleept maar de titel van Sexiest Man Alive ontbrak nog op zijn cv. Daar komt nu verandering in want de zanger is door People verkozen tot de meest sexy man van 2019.

De 40-jarige zanger volgt hiermee acteur Idris Elba op, die vorig jaar met de titel mocht gaan lopen. “Ik vind het heel leuk, maar ook eng. Het geeft wat druk, want mensen gaan dan toch naar je kijken of je wel sexy genoeg bent. Idris Elba opvolgen is niet echt makkelijk natuurlijk”, lacht John. Zijn kinderen zijn niet onder de indruk van het nieuws, blijkt uit een filmpje dat zijn vrouw Chrissy Teigen op sociale media postte.

The kids...do not care pic.twitter.com/kFTp6CyHI3 christine teigen(@ chrissyteigen) link

Mel Gibson was de eerste man die in 1985 tot Sexiest Man Alive verkozen werd. Oorspronkelijk zou er gewoon een interview met de acteur in het tijdschrift geplaatst worden, waarop een van de redacteuren zei: “Oh, hij is echt de meest sexy man op aarde." Hieruit ontstond het idee om hem deze titel te geven en er een jaarlijks terugkerend iets van te maken. Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp en Richard Gere werden allen twee keer tot meest sexy man uitgeroepen.