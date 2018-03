Zanger die eerste kus kreeg van Katy Perry verdedigt haar tegen beschuldigingen: "Ik voel me niet misbruikt" MVO

15 maart 2018

De 'American Idol'-kandidaat die zondag in het programma ongevraagd werd gezoend door Katy Perry, voelt zich niet seksueel misbruikt door de zangeres. Dat benadrukt Benjamin Glaze op Instagram.

Na de uitzending van de kus zondagavond gaf Benjamin een aantal interviews. Tegenover The New York Times verklaarde hij dat hij zich wat ongemakkelijk had gevoeld door de zoen van Katy. De zangeres gaf hem een pakkerd nadat hij had verklaard dat hij nog nooit gekust was. "Ik heb nog geen relatie gehad. En ik kan geen meisje zoenen als ik geen relatie met haar heb", aldus de 20-jarige.

MeToo

Op de zoen en de uitspraken van Benjamin volgde veel kritiek op Katy. Haar gedrag zou ongepast zijn in deze tijden van MeToo en Time's Up en nooit zijn geaccepteerd als ze een man was geweest.

Benjamin reageerde woensdag op de commotie. "Ik wil graag wat dingen duidelijk maken aan iedereen die zich zorgen maakt of boos is. Ik klaag helemaal niet over de kus van Katy Perry, maar mijn interviews hebben grote vragen opgeroepen. De manier waarop sommige artikelen de zaak verwoorden, geeft mijn bedoelingen niet goed weer. Ik vind niet dat ik seksueel misbruikt ben door Katy Perry en ben dankbaar voor het commentaar van de juryleden."

De jonge zanger zegt dat hij het woord ongemakkelijk gebruikte "omdat ik nog nooit gekust was en het niet zag aankomen." Hij vindt het vervelend dat het incident tot opschudding heeft geleid. "Mijn doel is mensen te bereiken met de universele liefde voor muziek, niet om ruzies of woede tegenover wie dan ook te veroorzaken."