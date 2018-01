Zanger Bono investeert in start-up bedrijf MVO

09u42 0 EPA Bono Celebrities U2-zanger Bono steekt geld in een financiële start-up, ook wel bekend als een fintechbedrijf. De Ierse artiest zou via zijn investeringsfonds Rise Fund een investering hebben gedaan in Acorns Grow, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Acorns is aanbieder van een beleggingsapp bedoeld voor mensen met weinig geld maar toch graag willen beleggen met kleinere bedragen. Op hoeveel steun van Bono het bedrijf mag rekenen is niet bekend. De betrokkenen hebben nog niet gereageerd.

Dergelijke ondernemingen, die met vernieuwende financiële toepassingen komen, zijn de laatste tijd sterk in opkomst. Ook beroemdheden als acteur Ashton Kutcher en basketballer Kevin Durant investeren al in Acorns. Kenners hebben echter nog hun twijfels of het bedrijf ooit winstgevend kan worden.

Bono zette Rise Fund vorig jaar op samen met investeerder TPG. Het fonds heeft zo'n 2 miljard dollar achter de hand. Dat geld is bedoeld om te investeren in commerciële projecten met een maatschappelijke of milieuachtergrond.

REUTERS Singer Bono of Irish band U2 gestures to fans as he walks out of the Casa Rosada Presidential Palace after a meeting with Argentina's President Mauricio Macri in Buenos Aires, Argentina October 9, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci

