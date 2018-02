Zanger Andrei aan de beterhand na vergiftiging: "Maar hij heeft nog te veel pijn om te zingen" Redactie

22 februari 2018

12u01 0 Celebrities De vergiftigde zanger Andrei Lugovski is aan de beterhand. "Hij ligt niet meer op intensieve zorg, maar in een gewone kamer", zegt zijn zus Alina aan VTM Nieuws.

"Hij heeft in zijn bed al proberen te zingen, maar het lukt hem niet. Hij heeft nog te veel pijn." Afgelopen weekend hebben de dokters de dialyse van zijn bloed stopgezet. "Die dialyse was voor Andrei heel vermoeiend", zegt Alina. "Acht uur per dag hing hij aan een machine om het thallium uit zijn bloed te zuiveren. De waarden zijn fel verbeterd, de rest van het gif hopen de dokters met medicijnen uit zijn lichaam te krijgen. Hij is nu minder suf, maar toch heeft hij nog veel pijn, vooral aan zijn benen en zijn hoofd."