Zanger Aaron Carter kampt met mentale problemen: “Ik ben schizofreen, bipolair en manisch-depressief” Isabelle Deridder

12 september 2019

14u14

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Hij mag dan wel vooral bekend zijn als het jongere broertje van Backstreet Boy Nick Carter, momenteel zijn alle spotlights volledig op Aaron gericht. De reden? De zanger gaf in een interview toe dat hij aan schizofrenie lijdt, bipolair en manisch-depressief is en last heeft van acute angstaanvallen.

Aaron - die met ‘I Want Candy’ en ‘Aaron’s Party’ in het collectieve muziekgeheugen van de nillies gegrift staat - deed die opmerkelijke bekentenis in de Amerikaanse talkshow ‘The Doctors’. Daarin vertelt Carter niet alleen openhartig over de verschillende diagnoses die bij hem werden gesteld, hij toont het publiek van het programma ook hoeveel medicatie hij dagelijks moet nemen. Onder andere het kalmeermiddel Xanax, angstremmer Hydroxyzine en Omeprazole (een middel om maagklachten te bestrijden) zijn voor Aaron vaste prik. “Dit is mijn werkelijkheid”, aldus de zanger. “En ik wil dat niet langer verbergen.”

Al is dat niet de enige opmerkelijke bekentenis uit het interview. Zo geeft de ster ook toe dat hij een tijdlang verslaafd was aan drugs nadat hij aan z’n tanden liet werken. “Ik heb toen inderdaad drugs gebruikt om de pijn te verdoven. Ik heb zes kronen laten plaatsen en dat was best heftig.”

Problematisch verleden

Het siert Aaron dat hij zijn problemen op tafel gooit, al komt zijn biecht niet echt als een verrassing. Al sinds hij aan z’n carrière begon, wordt Carter immers geplaagd door demonen. Zo verdiende hij voor z’n achttiende al een slordige 180 miljoen euro, maar slaagde hij er ook in om dat tegen z’n 24ste allemaal te verbrassen. In 2013 gaf hij aan dat hij bankroet was en voor meer dan drie miljoen euro schulden had. Twee jaar eerder had hij ook al een paar weken doorgebracht in een ontwenningskliniek, waar hij in 2017 een tweede keer belandde om z’n drugsverslaving aan te pakken. Aaron vertelde in die periode ook dat hij te kampen had met een ernstige eetstoornis. “Ik heb fillers in mijn gezicht laten plaatsen omdat ik er zo dun uitzie en de kritiek zo beu ben”, verklaarde hij toen. Nadien bleef het betrekkelijk stil rond de zanger, maar de afgelopen maanden werden er opnieuw heel wat vraagtekens geplaatst bij zijn gedrag.

Begin augustus werd de politie opgetrommeld voor een interventie. Enkele familieleden van Aaron maakten zich toen zorgen over zijn geestelijke gezondheid en er werd zelfs gevreesd dat hij zelfmoord wilde plegen. Al was daar volgens vrienden van de zanger niets van aan. “Op een schaal van 1 tot 10 gok ik dat mijn mentale stabiliteit onpeilbaar is”, aldus Aaron even later. “Ik weet wat het is om in de put te zitten. Ik ben vier keer bankroet geweest, heb mijn zus verloren, heb mentaal zoveel meegemaakt... En nu voel ik dat het beter gaat.”

In diezelfde periode raakte ook bekend dat de zanger een wapenvergunning had gekregen. Waarna hij zich - tot nu - al vier aanvalsgeweren en een handpistool aanschafte. “Toen mijn vader stierf in 2017, heb ik 500 wapens van hem geërfd”, vertelde hij recent nog. “Mijn vader heeft me geleerd dat ik mezelf en mijn familie tot elke prijs moet beschermen. Daarom vind ik het ook noodzakelijk om wapens in huis te hebben.”

En dan is er tot slot ook nog de penibele situatie met zijn ex-vriendin, kunstenares Lina Valentina. De zanger had een contactverbod aangevraagd tegen haar omdat ze gedreigd had hem te doden. Bovendien zou de vrouw - die de beschuldigingen met klem ontkent - een mes op zak hebben gehad om haar uitspraak kracht bij te zetten. De rechter besliste echter om het contactverbod niet toe te kennen omdat Aaron op de tweede hoorzitting niet kwam opdagen. Volgens Aaron omdat hij de rechtszaak beu is en de draad van z’n leven weer wil oppikken, maar volgens de advocaat van Lina is daar een andere reden voor. “Aaron heeft gelogen en hij weet het”, klinkt het bij de man. “Lina hoopt dat Aaron de hulp krijgt die hij nodig heeft.”

Privacy respecteren

Of dat door z’n televisie-optreden ook het geval zal zijn, moet nog blijken. Maar het staat wel vast dat Aaron geschrokken is van alle aandacht die hem nu (opnieuw) te beurt valt. “Please: respecteer mijn privacy en laat me gerust”, schrijft hij in een reeks tweets. “Ik ben niet perfect, maar ik doe mijn best om te groeien en van mijn fouten te leren, net zoals iedereen dat doet. Het spijt me als ik mensen gekwetst heb... Ik ben een goed persoon. Ik heb mijn hele leven gewerkt en heb waanzinnige ups en downs gehad. Ik ben trots op waar ik vandaag sta...”