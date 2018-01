Zach Galifianakis hard voor ex-collega die vrouwen misbruikte: "Ik walg van Louis C.K." MVO

23 januari 2018

06u17 0 Celebrities Zach Galifianakis heeft geen goed woord over voor de daden van Louis C.K., die tot voor kort producent was van Zachs comedyserie 'Baskets'.

Begin november verklaarden vier vrouwen aan de New York Times dat Louis zich seksueel had misdragen, onder meer door in hun bijzijn te masturberen. De comedian kwam de volgende dag met een verklaring, waarin hij zei: "Deze verhalen zijn waar." FX, de zender waarop 'Baskets' in de VS te zien is, verbrak daarop de banden met Louis C.K.

Zach ziet het gedrag van zijn voormalig collega als een zwarte kant van Hollywood. "Het is het vergif dat sterrencultuur met zich meebrengt, het feit dat iemand denkt dat hij kan doen wat hij maar wil, alleen omdat hij geliefd is. Ik walg daarvan."

