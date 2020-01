Zac Efron ruilt zwemster in voor actrice: “Ze zijn erg verliefd” BDB

29 januari 2020

16u17

Bron: ANP/Elle 0 Celebrities Zac Efron (32) en zwemster Sarah Bro (23) hebben na bijna een jaar een einde aan hun relatie gemaakt. Volgens Us Weekly laat de acteur er echter geen gras over groeien en is hij intussen aan het daten met actrice Halston Sage (26).

In maart vorig jaar raakte bekend dat Efron een relatie had met Olympisch zwemster Sarah Bro. De twee bezochten toen samen een UFC 235 boksmatch in Las Vegas. “Ze hadden het duidelijk erg naar hun zin met elkaar”, vertelde een getuige. “Hoewel ze niet aan elkaars lijf zaten, viel het op dat er een romantische connectie was tussen de twee.”

Volgens Us Weekly is de liefde tussen hen nu bekoeld. “Hun relatie liep gewoon niet goed meer”, vertelt een bron. “Er was een te grote afstand tussen de twee. En toen Sarah naar L.A. kwam om de relatie te redden, was die eigenlijk al voorbij.”

(Lees verder onder de foto.)

Dezelfde bron onthult dat de acteur intussen al een nieuwe vlam heeft. “Hij is volop aan het daten met actrice Halston Stage, die onder andere te zien was in de films ‘X-Men: Dark Phoenix’ en ‘Paper Towns’. Het is heel serieus tussen de twee en ze zijn erg verliefd. Ze zijn zelfs al samen op vakantie geweest in Santa Barbara."

Zac en Halston leerden elkaar kennen op de set van ‘Neighbours’ en hadden in 2014 al een korte romance. De twee werden toen gespot tijdens een basketbalwedstrijd en volgens People was er meer aan de hand. Het lijkt erop dat het stel die liefde nu een nieuwe kans geeft.