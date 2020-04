Zac Efron kreeg goede raad van Leonardo DiCaprio SDE

03 april 2020

19u55

Bron: The Mirror 0 Celebrities Toen Zac Efron (32) nog maar pas aan z’n Hollywoodcarrière begon, kon hij rekenen op het advies van een veteraan in het vak: Leonardo DiCaprio (45).

Het gebeurde allemaal in 2008, toen Zac Efron een basketbalwedstrijd van de LA Lakers bijwoonde en per toeval naast Leonardo DiCaprio zat. “Wat zo cool was aan die avond, is dat we niet echt met elkaar praatten", vertelt Zac in het programma ‘Hot Ones’. “Ik was aan het wachten tot hij het initiatief zou nemen en jawel! Hij had z'n petje over zijn gezicht getrokken en toen de bal de andere kant opging, zei hij: “Hey, wil je morgen komen ontbijten?’ Daarna schreef hij z’n telefoonnummer op. Toen het andere team scoorde, gaf hij het me. Niemand zag het.”

Volgens Zac trakteerde Leonardo op enkele verbrande wafels en pannenkoeken. “Ik had op dat moment echt een miljard vragen voor hem. Ik moest sowieso al omgaan met te veel paparazzi in mijn leven, dus toen ik naast Leo zat, zei ik: ‘Kerel, hoe kon je hier al zo lang mee omgaan?’” Het antwoord van Leonardo verbaasde de jongere acteur: “’Eigenlijk is jouw situatie wel wat anders’, zei hij me. ‘Er staan nooit zoveel auto’s hier.’” Op dat moment werd Zac door zo'n tien auto’s vol paparazzi per keer gevolgd, herinnert hij zich. “Leo zei: ‘Dat is gewoon geschift, kerel.’ In zijn ogen zag ik een klein stukje van het gevoel dat ik toen constant had: stress en angst. Hij zei: ‘Maak je niet te veel zorgen, man. Het komt wel goed met je.’”

Die geruststellende woorden deden Zac deugd, zegt hij. “Ik waardeer het echt dat hij de tijd daarvoor nam. Hij zorgde ervoor dat ik me er beter over voelde. Het hielp me een klein beetje. Dat is volgens mij het mooiste wat je in Hollywood kan doen voor iemand die jonger is. Dus doe zo voort, Leo. Bedankt, vriend.”

Lees ook:

Realityprogramma loopt fout: Zac Efron met spoed naar Australisch ziekenhuis

Zac Efron geeft update over gezondheid (en bedankt zijn fans voor medeleven)