Zac Efron gaat voor nieuw kapsel en is nu... platinablond

27 januari 2019

09u02 0 Celebrities De tijd dat platinablond alleen was weggelegd voor bimbo’s en Playboymodellen is al lang gepasseerd. De ultralichte haarkleur is al een hele tijd in de mode, en veel sterren deden al mee met de trend. Nu springt ook acteur Zac Efron op de kar.

De acteur koos niet alleen voor een kortere snit, ook de kleur van zijn haren is drastisch anders. Witblond, met een zachte gele schijn. Zijn fans zijn niet zeker of ze het écht niet mooi vinden, of ze gewoon nog even moeten wennen. “Wie heeft tegen Zac Efron gezegd dat hij zijn haar blond moest verven?”, klinkt het op Instagram. Op de sociale media zijn de reacties dan ook erg verdeeld.