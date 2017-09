Zac Efron deelt diepste geheimen: "Met deze ster wil ik ooit nog kusscène spelen" 16u20

Bron: Vogue 0 rv Celebrities Zac Efron is de nieuwste ster om te antwoorden op 73 originele vragen van magazine Vogue. De 29-jarige acteur verklapte aan de camera welk advies hij zijn jongere zelf zou willen geven, het meest versleten item in zijn kast, zijn grappigste moment op de set en zijn favoriete scène uit High School Musical.







Maar de meest opvallende vraag uit het interview moet wel deze zijn. "Met welke ster zou jij graag een liefdesscène inblikken in een nieuwe film?" Zac antwoordde: "The Rock. Zo kunnen we afmaken wat we ooit begonnen zijn." De acteurs deelden namelijk een onverwachte kus in Baywatch.

photo_news Zac Efron en Dwayne - The Rock - Johnson in Baywatch.

Lees ook: Daarom heeft iedereen het over de bodyguard van Bella Hadid