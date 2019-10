Zaak rond vermeende mishandeling door Johnny Depp uitgesteld naar mei 2020 Redactie

17 oktober 2019

21u28

Bron: ANP 0 Celebrities Johnny Depp hoeft zich pas volgend jaar bij de rechter te melden in een zaak waarin hij verdacht wordt van het mishandelen van een medewerker op een filmset. Deze Gregg 'Rocky' Brooks claimt dat Depp hem in 2017 in zijn buik heeft gestompt op de set van de film ‘City of Lies’.

Volgens Deadline zou de acteur zich op 22 oktober moeten verdedigen in de zaak, maar besloot een rechter in Los Angeles de zitting uit te stellen tot mei volgend jaar. Depp deed in rechtbankdocumenten al zijn kant van het verhaal uit de doeken. De acteur zegt dat hij juist suste tijdens een woordenwisseling tussen Brooks en een vrouw op de set, maar dat alles gemoedelijk verliep. Hij voegde als bewijsmateriaal een foto toe waarop hij samen met Brooks poseert.

In eerdere papieren over de zaak werd ook Amber Heard, de ex van Depp, opgeroepen als getuige. Haar naam is inmiddels van die lijst verdwenen. Depp en Heard zijn onderling nog in een juridische strijd verwikkeld over een stuk dat zij schreef in de Washington Post, waarin ze stelt mishandeld te zijn door haar ex-echtgenoot. Die heeft haar aangeklaagd voor smaad.

De 56-jarige acteur moet zich in december in een rechtbank melden voor een derde zaak. Daarin beschuldigen Depp en zijn voormalige advocaten elkaar over en weer van wanpraktijken, fraude en bedrog.