Yvette Horner, Franse accordeon-ster van de Tour De France, is overleden

12 juni 2018

Yvette Hornère - aka Yvette Horner - is overleden. Ze is 95 geworden.

Hornère was in de jaren 50 en 60 de grote ster in de publiciteitskaravaan van de Tour de France: ze speelde accordeon op het dak van een auto. De vrouw is met haar accordeonriedeltjes wereldberoemd en steenrijk geworden - ze heeft zo'n 30 miljoen platen verkocht. Het laatste van meer dan 2000 concerten, gaf ze reeds in 2011.