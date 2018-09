YouTuber Shane Dawson is "relevanter dan de Kardashians" en maakt of kraakt carrières van zijn medebloggers MVO

12 september 2018

13u48 0 Celebrities Shane Dawson begon 10 jaar geleden met het maken van YouTube-filmpjes. Hij raakte er zo door geobsedeerd dat zijn toenmalige werkgever hem ontsloeg. Vandaag is hij echter zodanig populair dat hij via YouTube zijn geld kan verdienen. Zijn naam wordt zelfs zó hoog in het vaandel gedragen dat hij andere YouTubers kan redden van de ondergang.

Zo ging het vorige maand nog met Jeffree Star, een androgene YouTube-vlogger die na ontelbare publieke schandalen serieus aan populariteit moest inboeten. Sterker nog, zijn YouTube-carrière hing aan een zijden draadje tot hij Dawson ontmoette. Hij heeft het aan de stok met verschillende grote celebs, waaronder Kim Kardashian en haar echtgenoot Kanye West. Daarnaast liet hij zich al ontelbare rascistische uitspraken ontvallen en overspoelen zijn gelekte naaktfoto's het internet. Zijn reputatie raakte zodanig besmeurd dat zelfs de meest wanhopige faam-zoekers niet meer met hem in aanraking wilden komen.

Door 'één dag het leven van Jeffree Star te leven', gaf Dawsons filmpjesreeks zijn hallucinante 17.028.731 volgers een unieke inkijk in het échte leven van Star. De serie maakte de gevallen ster terug menselijker, en bij gevolg ook aantrekkelijker om te volgen. Toch, hoewel Star al jaren langer beroemd is, heeft hij momenteel 'maar' 10.441.640 volgers. Wat betekent dat Dawson hem ver achter zich laat.

Jake Paul

Meesurfen op de populariteitsgolf van een collega-vlogger, het lijkt te werken. In twee richtingen. Zo zeer zelfs dat Dawson een nieuwe reeks opnam, deze keer met een nog controversiëlere naam. Jake Paul is het broertje van de uitgespuwde Logan Paul, die met een camera naar het zogenaamde 'zelfmoordbos' in Japan trok en daar beelden maakte van een dood lichaam. Jake zelf heeft ook al heel wat op zijn kerfstok staan. Zo hielp hij zijn broer om diens dood in scène te zetten op een gruwelijke manier, en vernielde hij zijn eigen huis om meer views te halen.

Bovendien klagen de bewoners in zijn buurt over zijn aanwezigheid. Veel van zijn filmpjes zijn namelijk gebaseerd op het uithalen van gemene grapjes, het vernielen van eigendom of brandstichting. Hij werd al aangeklaagd voor 2,5 miljoen dollar, of zo'n 2,1 miljoen euro, wegens vernieling.

Toch waagt Dawson zich eraan om zich te verdiepen in de 'gestoorde geest' van Paul. In een serie waarvoor hij naar eigen zeggen meer dan 100 uur aan beeldmateriaal opnam, probeert hij ook de prins der schandalen (de koning zal altijd zijn broer Logan blijven) terug op te hemelen. Een win win situatie waarin Jake hopelijk weer wat sympathie kan opwekken, en Dawson volgers kan scoren dankzij zijn beruchte tegenspeler.

Geniale formule

Zo wordt zijn materiaal natuurlijk niet geadverteerd, maar het is wel de uiteindelijke reden waarom zoveel vloggers bereid zijn om met hem samen te werken. Het hebben van duizenden of zelfs miljoenen volgers is geen detail in de mediawereld. Succesvolle influencers kunnen op die manier bakken geld binnenrijven, simpelweg door zich te amuseren op het internet. Niet veel vloggers pakken het echter zo geniaal aan als Dawson, die zich niet vastpint op één bepaald onderwerp. Hij is werkelijk overal. Hij werk met eender wie, eender waar, eender wanneer. En dat levert beelden op die iedereen wil zien. Dawson haalde enkele maanden geleden zijn eerste sponsor binnen, dankzij zijn filmpjes met Jeffree. De eerste stap naar haast oneindige rijkdom.

Zijn show wordt door kenners als de 'Game Of Thrones' van YouTube genoemd: televisie op afspraak waar duizenden mensen letterlijk op zitten wachten. Bovendien wordt zijn stijl van reality-tv 'relevanter dan de Kardashians' genoemd. "Dit is echte reality," klinkt het. "De Kardashians kan je eigenlijk al volgen door voor het slapengaan je Instagram-feed te vernieuwen of door de roddelblaadjes te kopen. Wat Dawson brengt is uniek, en kan je nergens anders vinden."

Wie Dawson na Jack Paul onder handen zal nemen is nog niet bekend, wel laat hij steevast weten dat hij alleen nog maar groter en spectaculairder wil gaan. U bent gewaarschuwd.