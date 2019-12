YouTuber PewDiePie verwijdert Twitter-profiel met 19 miljoen volgers Redactie

17 december 2019

12u04

Bron: AD 0 Celebrities PewDiePie, de populairste Youtube-ster ter wereld, heeft gisteren zijn Twitter-profiel gewist. Het account van Felix Kjellberg, zoals hij in het echt heet, had ruim 19,3 miljoen volgers.

De YouTuber ergert zich aan de houding van gebruikers op Twitter. In een video getiteld ‘Ik haat Twitter’ noemt hij het platform een ‘beerput van meningen’. “Mensen lijken zichzelf niet in te kunnen houden om anderen te wijzen op wat goed is of slecht.” Kjellberg doelt onder meer op de reacties onder zijn eigen recente tweet, waarin hij aankondigde in 2020 geen video’s te plaatsen.



Overigens blijft het account van de YouTuber gewoon bestaan. Hierdoor kan niemand de naam PewDiePie van Kjellberg inpikken, mocht hij zich bedenken.

Pauze

PewDiePie kondigde zondag aan in 2020 geen video’s te plaatsen. PewDiePie zei dat hij tot dit besluit is gekomen omdat hij uitgeteld is. “Ik ben moe. Ik voel me heel erg moe”, zei hij. Hoe lang hij precies wegblijft van YouTube weet de Zweed nog niet. “Ik zal het later uitleggen, maar wilde dit alvast laten weten.”

Kjellberg werd bekend met zijn commentaren bij games, maar ging later ook grappig bedoelde filmpjes plaatsen. Daarmee raakte hij meerdere keren in opspraak, onder meer vanwege antisemitische opmerkingen en nazisymbolen. Zo betaalde hij twee mensen in India om een bord omhoog te houden met daarop de tekst ‘dood aan alle joden’. In een ander filmpje zei een man verkleed als Jezus: “Hitler heeft niets verkeerd gedaan.” Google, het moederbedrijf van YouTube, verwijderde destijds meteen alle advertenties van het kanaal. PewDiePie raakte ook onder meer zijn samenwerking met Disney kwijt.