YouTuber Jeffree Star telt 13 miljoen euro neer voor riante villa

27 december 2019

13u55 1 Celebrities Dat er op videoplatform YouTube heel wat geld te verdienen valt, bewijst Jeffree Star (34) nog maar eens. De bekende make-upvlogger telde maar liefst 13 miljoen euro neer voor zijn nieuw stulpje in Californië. Daar zal hij vertoeven tussen de groten der aarde.

Jeffree Star bouwde zijn fortuin op door zijn eigen beautymerk Jeffree Star Cosmetics op te starten. Dat groeide op enkele jaren tijd uit tot een gigant binnen de industrie, en dat levert hem een stevig centje op. Daarnaast is Star actief op YouTube, waar hij video’s maakt over zijn luxueus leven, maar ook tutorials geeft over make-up en producten beoordeelt. Een fijne bijverdienste, zoals hij zelf al eens eerder zei.

De YouTuber kocht drie jaar geleden een ‘bescheiden’ villa in Calabasas, een stadje in Californië waar veel sterren verblijven, voor 3 miljoen euro. In die korte periode groeide hij uit tot een multimiljonair en werd het huis te klein voor hem, zijn vriend Nathan Schwandt en hun vele huisdieren. Het gezin ging op zoek naar een nieuw stulpje, en wijkt nu uit naar een riante villa in Hidden Hills. Het koppel telde daar zo’n 13 miljoen euro voor neer.

Gesloten gemeenschap

Hidden Hills is een gesloten gemeenschap waar de grote sterren wonen. Zo mag hij onder anderen de Kardashians, Drake, Miley Cyrus en Angelina Jolie tot zijn buren rekenen. Maar het huis van Jeffree is ongetwijfeld één van de grootste van heel het gebied, met meer dan 2.300m² aan bewoonbare oppervlakte. De villa werd gebouwd in Normandische stijl en telt 8 slaapkamers en 12 badkamers. Er is ook een cinema, gymzaal, spa en wijnkelder aanwezig. Natuurlijk is het interieur afgewerkt in luxueuze materialen zoals marmer.

Naast het hoofdgebouw is er nog een garage die plaats biedt aan 12 auto’s én een onafgewerkte ‘schuur’ van 340m², die nog kan worden omgebouwd tot gastenverblijf. Het domein heeft een zicht over de heuvels van Calabasas en bevat ook nog een gigantisch zwembad, patio met lounge, buitenkeuken en basketbalterrein. Het fortuin van Star wordt geschat op 200 miljoen euro.