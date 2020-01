Youtuber Jeffree Star en vriend Nathan na vijf jaar uit elkaar TDS

12 januari 2020

11u38

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten die al dagenlang op social media rondgingen blijken waar: Jeffree Star en zijn vriend Nathan Schwandt zijn niet meer samen. Dat meldt E! Online. Het stel was vijf jaar bij elkaar en kochten onlangs nog een gigantische huis samen.

Star bevestigde zelf het nieuws op zaterdag in een video met de titel ‘We Broke Up’. Volgens hem zijn de twee al een paar weken uit elkaar. “Ik had niet gedacht dat de dag ooit zou komen dat ik een video moest maken over dit onderwerp”, zegt hij vanaf een roze bed waarop hij ligt met zijn hondjes. “Ik heb dit tien keer geprobeerd te filmen, maar ik moest elke keer huilen, en we zijn pas een paar weken uit elkaar dus ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik heb geen andere manier om dit te zeggen: we zijn uit elkaar.”

Star zegt geshockt te zijn door de plotselinge breuk in hun relatie. Hij neemt nu tijd voor zichzelf, maar voelde zich verplicht zijn fans in te lichten over zijn relatiestatus. Op social media werd hevig gespeculeerd over de situatie, nadat Star een tweet plaatste waarin hij zei: “God laat de pijn alsjeblieft ophouden”. De tweet werd kort daarop verwijderd.