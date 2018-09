YouTuber Enzo Knol dumpt zijn Porsche Panamera voor nieuwe bolide van 240.000 euro HR

11 september 2018

11u13 0 Celebrities YouTuber Enzo Knol (25) heeft zijn Porsche Panamera gedumpt wegens "niet genoeg ruimte voor spulletjes". Maar niet getreurd: de vlogger heeft al een nieuwe bolide. Een Jeep Trackhawk van 240.000 euro, waarvan er in heel Nederland slechts zes rondrijden.

"En daar heb ik eentje van. Echt heel bizar", glundert Knol. De YouTuber met bijna 2 miljoen volgers - onder wie veel Vlaamse kinderen - wilde al een tijdje een nieuwe auto. "In mijn huidige heb ik niet zoveel ruimte", zegt hij. "Ik zat vaak met situaties dat ik iets wilde meenemen, maar dat het niet lukte. Dat vond ik heel erg irritant." De vlogger kiest nu voor een model dat hoger, groter en ruimer is.

700 pk

Zijn Jeep Grand Cherokee Trackhawk is volgens autoblog.nl "de allersnelste, meest rauwe SUV die momenteel in Nederland verkrijgbaar is". Het beest, een 6.2 liter V8 met 700 pk onder de motorkap, gaat in 3,7 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 290 km/u.

Superdik

De twee vorige wagens van Knol, een VW Tiguan en een Porsche Panamera, waren van Duitse makelij. Waarom kiest hij dan nu voor Jeep, en bijvoorbeeld niet voor een Porsche Cayenne? "Die is wel mooi, maar ik heb er niet echt een bepaald gevoel bij. Bij deze wel. Die vind ik echt superdik." Hij leerde de wagen kennen toen hij er eens een testritje mee mocht maken. "Toen wist ik al: dit gaat 'm worden."

Het mag dus duidelijk zijn dat de jonge Nederlandse vlogger aardig wat centjes verdient. Alleen al met zijn YouTube-views zou de Drenthenaar honderduizenden euro's binnenhalen. Naast zijn populaire vlog op Youtube runt hij ook nog een webshop. Daar verkoopt hij kleding en meer dan 50 accessoires.