Youtube-ster Queen Naija zorgt voor hysterische fans op Times Square

31 juli 2018

11u57

Vloggers op Youtube zijn de supersterren van vandaag. Dat werd nog maar eens duidelijk toen Youtube-ster Queen Naija (22) verscheen op Time Square in New York. Er ontstond zo'n massahysterie dat de jonge twintiger door haar bodyguards afgevoerd moest worden.

Queen Naija (22) is immens populair op youtube, dat bewijzen haar drie miljoen abonnees op de website. Toen de ex-deelneemster aan 'American Idol' maandag in New York was om haar nieuwe album te promoten, werd ze letterlijk overladen door fans. Haar bodyguards moesten de jonge ster oppakken en naar de auto dragen om een totale hysterie te voorkomen.

Ook op Instagram is Queen Naija ontzettend populair, daar heeft de youtubester meer dan vier miljoen volgers. Ze plaatste er zelf een filmpje waarin de hysterie nog duidelijker te zien was. De mensen die haar filmden zagen haar verkeerdelijk aan als Nicki Minaj, maar daar kan ze gelukkig mee lachen.

They said I was nicki Minaj LMFAO GO GET MY EP, ITS OUT NOW (Link in bio) Een foto die is geplaatst door null (@queennaija) op 30 jul 2018 om 21:09 CEST