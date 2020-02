YouTube-ster PewDiePie kondigt terugkeer aan na een maand radiostilte MVO

24 februari 2020

11u30

Bron: Belga 0 Celebrities YouTube-ster PewDiePie heeft een dikke maand nadat hij had bekendgemaakt dat hij een pauze zou nemen van sociale media, via een filmpje zijn terugkeer aangekondigd. De Zweed bleef trouw aan zijn controversiële stijl en lacht onder meer met het coronavirus.

“Ik ben er weer. Na een onderbreking van een maand ben ik terug”, zegt Felix Kjellberg in een video die vrijdagavond werd gepost en zaterdagnamiddag al meer dan 6,6 miljoen keer werd bekeken. “Ik heb niet veel gedaan. Het was best fijn.” De YouTuber zei nog dat het absoluut nodig was om een pauze te nemen, maar dat hij het wel enorm miste om video’s te maken. Ook zei hij dat hij zichzelf niet gaat verplichten om elke dag een video te uploaden, zoals hij de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Kjellberg kondigde midden-januari aan dat hij een pauze zou nemen omdat hij heel moe was.

PewDiePie is een van de meest succesvolle YouTubers wereldwijd. In 2019 werd hij de eerste persoon met meer dan 100 miljoen abonnees voor zijn kanaal. Vandaag zijn dat er 103 miljoen. Hij is vooral bekend voor zijn filmpjes over games.

De Zweed heeft tijdens zijn tienjarig bestaan als YouTuber ook best wat controverse veroorzaakt. Zo wordt hij beschuldigd van racisme en antisemitisme, omdat hij het woord “nigger” gebruikte en hij mensen betaalde om een bordje omhoog te houden met “death to all Jews”. Die laatste stunt zorgde ervoor dat Disney het contract met de YouTuber verbrak. Zelf ontkent hij dat hij racistische en antisemitische boodschappen ondersteunt. Zijn naam dook ook op in de livestream die de dader van de aanslag op een moskee in Nieuw-Zeeland in 2019, waarbij 51 doden vielen. De dader lanceerde de boodschap “Subscribe to PewDiePie”, een referentie die Kjellberg met klem veroordeelde.