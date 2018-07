YouTube-ster Miranda Sings kondigt zwangerschap aan in emotionele video TK

02 juli 2018

14u30 0 Celebrities Wie regelmatig op YouTube rondsurft, zal Colleen Ballinger wel al eens tegengekomen zijn. Haar kanalen hebben samen maar liefst 16,3 miljoen abonnees, en vooral haar alter ego 'Miranda Sings' heeft een erg trouwe fanbase. Die fans zijn momenteel overigens in de wolken, want Colleen heeft dit weekend op uiterst schattige wijze aangekondigd dat ze zwanger is.

De 31-jarige Colleen hield haar zwangerschap maandenlang geheim - "Ik wilde een Kylie Jenner doen en alles zo lang mogelijk privé houden", zegt ze daarover. Maar intussen is de babybuik iets te groot geworden om te verstoppen, dus besloot ze om het hele verhaal in een video te gieten. Gelukkig filmde ze de afgelopen maanden heel wat materiaal, waaronder het moment waarop ze ontdekt dat ze in verwachting is.

In de video zie je dat ze op 24 april een eerste zwangerschapstest doet, die erg onduidelijk blijkt. "Het is zo licht, maar het streepje is er wel degelijk", klinkt het vertwijfeld. Ze is echter ook ontzettend gelukkig en barst zowat meteen in tranen uit. "Ik ben zo enorm opgetogen, ik heb een baby in mijn buik!"

Dat was trouwens niet het enige nieuwtje dat Colleen openbaar maakte, want ze deelde in een adem ook mee dat ze verloofd is met haar vriend Eric Stocklin. De twee zijn al even samen, maar hun relatie werd lang verborgen gehouden voor de YouTube-kijkers. "Eric is gewoon niet zo'n internetpersoon", verklaart Colleen. "Hij is verlegen en lief, en social media is niet zo zijn ding." De liefde is echter wel groot. "We wisten heel snel dat we wilden trouwen en een gezin wilden stichtten", klinkt het. En daar zijn ze nu duidelijk al mee gestart.