YouTube-ster Jake Paul in opspraak na extravagant massafeest: “De coronamaatregelen zijn pas verstrengd, weet je nog?” Melissa Van Ostaeyen

16 juli 2020

11u17

Bron: Page Six 6 Celebrities De controversiële YouTuber Jake Paul (23) is - alweer - in opspraak gekomen. Deze keer vanwege een decadent massafeest dat hij gaf in zijn gigantische achtertuin, terwijl de coronamaatregelen in Californië pas weer verstrengd zijn.

Jake organiseerde één van zijn intussen beruchte feestjes op zijn landgoed in Calabasas. In het verleden veroorzaakte hij daar al ophef mee, omdat mensen zich er in coma dronken en omdat enkele feestgangers verwondingen opliepen bij een straatrace met minibikes. Kortom, er komt vaker wel dan niet een ambulance aan te pas.

Dit keer zal het volgens lokale virologen niet anders zijn, want Calabasas is een hotspot van het coronavirus. De besmettingscijfers in Californië waren zo hoog dat de maatregelen er zopas terug verstrengd zijn. Vele winkels en diensten zijn opnieuw gesloten. Mondmaskers zijn verplicht en er moet - uiteraard - nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden. Paul lapte die regels aan zijn laars en nodigde iedereen in zijn adresboek uit om het bont te maken in zijn achtertuin. Daar werd volop gedanst, gedronken en gespeeld, zonder enige aandacht voor het virus. Naar schatting waren er een paar honderd mensen aanwezig.

Alicia Weintraub, burgemeester van Calabasas, is niet te spreken over het voorval. Ze gaf in de media dan ook een statement: “Dit is een feestje dat het bestaan van Covid-19 compleet negeert”, veroordeelt ze de acties van Jake. “Een gigantische bijeenkomst zonder maskers, waar absoluut geen sprake was van social distancing. Vreselijk respectloos tegenover alles en iedereen die de toestand in ons land weer normaal wil maken. Als we willen terugkeren naar het normale leven, is dit net wat we voorlopig niét moeten doen.” Weintraub gaf ook mee dat er bij de politie verschillende klachten binnenliepen over het feestje. Die gingen van extreme geluidsoverlast tot de verzuchtingen van bewoners die zich zorgen maakten over de verspreiding van corona.

Alweer controverse

Het is niet de eerste keer dat Jake negatief in de media komt. Pas nog werd hij gearresteerd, omdat hij filmde hoe hij met enkele vrienden ging plunderen in een winkelcentrum, tijdens de Black Lives Matter-protesten. Volgens de politie zette hij niet alleen aan tot diefstal, hij gaf zijn volgers ook een lange lijst tips om effectiever te kunnen plunderen. En dat is uiteraard een misdrijf. Daarnaast werd hij aangeklaagd voor het illegaal betreden van een winkelcentrum na sluitingstijd. Jake gaf achteraf een statement: “Noch ik, noch één van mijn vrienden hebben die dag ook écht iets gestolen. We deden maar alsof om te ontdekken hoe lang het zou duren voor we werden opgepakt.”