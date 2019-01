Yolanda Hadid formeel: “Mijn kinderen gebruiken geen plastische chirurgie” SD

28 januari 2019

11u50 0 Celebrities De Nederlandse Yolanda Hadid (55) ontkent krachtig dat haar dochters, topmodellen Bella (22) en Gigi (23), plastische chirurgie gebruiken. De twee worden al sinds het begin van hun carrière geplaagd door geruchten, en dat moet gedaan zijn, vindt mama Hadid.

Voormalig topmodel Yolanda Hadid postte eerder deze maand een foto van zichzelf in lingerie op Instagram. In het bijschrift vertelde de 55-jarige dat ze al haar borstimplantaten, botox, fillers en extensions had laten verwijderen omdat ze er gezondheidsproblemen van ondervond. De commentaren waren overwegend positief, maar toch waren er ook enkele kritische stemmen. “Ik ben het met je eens, maar wat met je dochters? Bella in het bijzonder? Ze is prachtig, maar moet ze fillers gebruiken? Ze zit in de modellenindustrie, hoe verklaar je dat?”

Hadid was snel om haar dochters te verdedigen. “Geen enkele van mijn kinderen heeft fillers of botox gebruikt, of iets vreemds in haar lichaam gestoken”, schreef ze. “Ze weten wel beter nadat ze gezien hebben wat ik heb meegemaakt.”

Geruchten

De 22-jarige Bella wordt inderdaad van in het begin van haar carrière al geplaagd door geruchten over plastische chirurgie. In mei weerlegde ze in een interview al dat ze aan zich had laten werken. “Mensen denken dat ik erg zelfzeker ben, maar ik heb dat echt moeten leren", vertelde ze. “Mensen denken dat ik al die ingrepen heb laten doen. En weet je wat? We kunnen een scan van mijn gezicht laten doen, liefje. Ik ben bang om fillers in mijn lippen te steken. Ik wil mijn gezicht niet verpesten.”