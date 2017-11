Yolanda Hadid eet liefst frietjes bij rapper Lil' Kleine MVO

16u26

Ook haar dochters Gigi en Bella komen vaak op bezoek. Yolanda Hadid heeft een bezoekje gebracht aan frituur 'De Belg' van rapper Lil' Kleine in Amsterdam. Op Instagram noemt de Nederlandse Hollywoodvrouw zijn frietjs het lekkerste gerecht ooit. Volgens de moeder van de Amerikaanse modellen Bella en Gigi Hadid, bakken de collega's van Lil' Kleine de beste friet van de stad.

Jorik Scholten, alias Lil' Kleine, en zijn beste vriend Daniel Lam openden in juli hun frietzaak in het centrum van Amsterdam. Dinsdag bracht Yolanda Hadid een bezoekje. Ze is regelmatig in Nederland, waar haar moeder woont. "De beste frietjes in de stad!" verklaart ze op Instagram.

Lil' Kleine is trots op het bezoek uit Hollywood. "Het is prachtig om te zien en lezen dat zij een bezoek heeft gebracht aan 'De Belg'. Jammer dat ik haar niet persoonlijk heb kunnen bedienen, maar Daniel en ik hebben besloten dat Yolanda en haar dochters Gigi en Bella bij volgende bezoeken aan 'De Belg' niet hoeven af te rekenen. Voor de rest van hun leven. En dan wil ik die meiden ook nog wel rondleiden in mijn stad..."

❤️My all time favorite food....... #BestFrenchFriesInTown #DeBelg Een foto die is geplaatst door null (@) op 06 nov 2017 om 19:31 CET