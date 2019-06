Years & Years-zanger is geldklopperij uit Pride-maand beu: “Nee, ik ga niets posten over jouw collectie in regenboogkleuren” MVO

21 juni 2019

20u10 2 Celebrities De Britse Olly Alexander, zanger van de band Years & Years, die volgende week op Werchter staat, is niet blij met de overtollige ‘regenboog-propaganda’ die gevoerd wordt door bedrijven die zich volgens hem niets aantrekken van holebirechten. Dat schrijft hij op Instagram.

Nu Pride-maand van start is gegaan krijgen veel homoseksuele influencers smeekbeden in hun mailbox. Telkens van bedrijven die een bepaalde Pride-collectie (waarschijnlijk in regenboogkleuren) uitbrengen, in de hoop dat ze iets over hun producten posten op Instagram. Olly Alexander heeft daar naar eigen zeggen genoeg van, omdat hij het gevoel heeft dat die bedrijven zich niet perse willen inzetten voor LGBT-rechten, maar eerder geïnteresseerd zijn in het geld dat zulke collecties zouden kunnen opbrengen.

“Mijn manager krijgt constant zulke berichten, de laatste tijd”, schrijft hij bij een screenshot van één van de verzoekjes. “Ze zeggen er hier niet eens bij waarover het gaat of hoe hun Pride-collectie er dan wel uit mag zien. Persoonlijk vind ik de eindeloze Pride-collecties van kleding (sokken, schoenen, truien, hoeden, brillen), mondspoelmiddel en zelfs sandwiches er een beetje over gaan. Ik weet dat er vaak mensen met goede bedoelingen achter zulke Pride-projecten zitten, maar in de meeste gevallen proberen bedrijven er gewoon geld uit te kloppen. Eventjes je logo naar de regenboogkleuren veranderen en ‘een gedeelte van de winst’ doneren is niét genoeg. Ik wou dat merken beseften hoe beschamend dit soort acties zijn.”