Wow: zo georganiseerd zijn de keukenkasten van Khloé Kardashian

28 februari 2018

10u53

Bron: People 0 Celebrities Van zwangere vrouwen wordt vaak gezegd dat ze last hebben van nestdrang wanneer hun uitgerekende datum nadert, maar Khloé Kardashian zorgt al jarenlang voor dat haar huishouden erg georganiseerd is. Dat blijkt des te meer wanneer je een kijkje neemt in haar keukenkasten.

In de voorraadkast van Khloé zit alles in aparte dozen. Of het nu gaat over ontbijtgranen of cake mix, Khloé heeft het allemaal netjes op orde staan.

Alle ontbijtgranen hebben hun eigen label. Zo kan je je echt nooit vergissen.

Ook de kast waarin haar glazen staan, is perfect georganiseerd. Alles staat netjes op een rijtje.

Zelfs de snoepkast is georganiseerd.

Khloé is duidelijk dol op thee. "Ik heb alle soorten in huis. Als gasten thee vragen, trek ik deze schuif open en dan zie ik hun mond openvallen van verbazing", vertelt ze.

Khloé maakt er geen geheim van dat ze graag bakt. In haar keuken heeft ze alle mogelijke soorten bloem of stukjes chocolade altijd bij de hand.

Bij Khloé zal je nooit vervallen spek vinden. Het heeft zelfs een eigen doosje!

Khloé geeft ook nog een tip mee: "zet smaakmakers altijd in de deur van je koelkast, ze vervallen minder snel en zo heb je ze altijd bij elkaar staan."