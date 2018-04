Wow! Natalia puur natuur op Barbados TDS

28 april 2018

12u04

Bron: Instagram 0 Celebrities Geen grijze wolken of koude temperaturen voor Natalia (37). De Kempische zangeres heeft een pauze ingelast en geniet in Barbados van de zon, de zee en het strand. En dat doet ze puur natuur. Op Instagram deelt Natalia haar avonturen.

Ze trok eerder al naar het Afrikaanse Gambia, Malta en het Griekse Mykonos, maar het eiland Barbados lijkt toch een speciale plek te hebben veroverd in het hart van Natalia. Ze vliegt er geregeld naar toe om te ontsnappen aan haar drukke leven in Vlaanderen. En wat doet een mens in de Caraïben? Surfen, natuurlijk. Véél surfen.

“In love with the board”, schreef ze eerder al bij een vakantiefoto. Natalia komt er helemaal tot rust door. Op vakantie is ze één grote brok puur natuur. En dat toont ze met tekstjes als "Soms is je eigen gezelschap het beste", "lach en leef" en "geduld is een mooie deugd" ook dit keer aan op Instagram.