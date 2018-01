Wow: Josje toont bewust blote billen in Instagramfilmpje MVO

11u27 0 ANP Kippa Josje Huisman Celebrities Josje Huisman laat haar K3-imago volledig achter zich. Dat bewijst ze nog maar eens in een nieuwe Instagramvideo, waarin ze haar blote billen toont.

"Bijna weekend, vergeet niet ook eens lekker naar buiten te gaan", schrijft Huisman bij het filmpje. "Maar kleed je misschien wel wat warmer aan dat dit."

Josje lijkt enkel een parka te dragen tijdens haar wandeling door het bos. Wanneer ze ronddraait laat ze haar blote benen en billen zien. Of heeft ze toch een onderbroek aan? Dat is wat haar fans in de comments proberen uit te dokteren...

Bijna weekend! Vergeet niet ook eens lekker naar buiten te gaan😃😉🌳(Kleed je mssn wel wat warmer dan dit) #tip #brr #wandelingetje #letsgooutside #afentoemoetjemetdebillenblootinhetleven 🍑#lol #tgif Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 05 jan 2018 om 10:36 CET