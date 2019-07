Wordt dit de ontmoeting van het jaar? Meghan én Beyoncé bij première ‘The Lion King’ TK

11 juli 2019

15u40

Naar de Europese première van 'The Lion King' wordt reikhalzend uitgekeken, zeker nu Buckingham Palace heeft laten weten dat Meghan Markle, de hertogin van Sussex, haar zwangerschapsverlof onderbreekt en echtgenoot prins Harry zal vergezellen.

Ook 'Queen Bey' Beyoncé vliegt naar Londen voor de première. Een ontmoeting tussen de twee dames lijkt dus voor de hand te liggen. Fans kijken daar al maanden na uit, zeker sinds Beyoncé en Jay-Z in februari een eerbetoon brachten aan Meghan. In een videoboodschap die ze opnamen voor de BRIT Awards was op de achtergrond een schilderij van The Carters te zien, waarop Meghan afgebeeld staat als koningin. De video, een eerbetoon aan de hertogin vanwege Black History Month, ging toen viraal. Beyoncé schreef later op haar website dat ze Meghan bewondert als het eerste zwarte lid van de Britse koninklijke familie.

Volgens geruchten zou Meghan de première niet willen missen. Ook Elton John en Pharrell Williams zullen zondag overigens over de rode loper in het centrum van Londen.