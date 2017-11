Woord voor woord: Bart De Pauw brengt zelf ontslag door VRT naar buiten na klachten over grensoverschrijdend gedrag Redactie

VRT heeft de samenwerking met Bart De Pauw (49) met onmiddellijke ingang stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag. De populaire televisiemaker heeft dat zelf naar buiten gebracht in een videoboodschap. Dit is zijn letterlijke tekst.

“Beste mensen, ik heb een heel belangrijke mededeling te doen. Een mededeling die ik niet graag doe, maar de huidige omstandigheden dwingen mij om ze toch te doen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen grap."

"Deze week heeft de VRT-directie mij te kennen gegeven dat zij de samenwerking na dertig jaar met mij onmiddellijk stop zetten. Zowel ik als schermgezicht als als televisiemaker. De enige reden die ze daarvoor geven is dat in de nasleep van de #MeToo een aantal anonieme meldingen zijn binnengelopen rond mijn persoon. Anonieme meldingen omtrent mijn gedrag of hoe ik met mijn medewerkers omga. De vertrouwenspersoon van de VRT heeft voor alle duidelijkheid laten weten dat het niet gaat over fysieke aanrandingen, maar vooral om sms-verkeer met flirterige toon. Er werd zelfs op een bepaald moment ook gewag gemaakt van stalking.”

“Ik, aangezien dat de meldingen anoniem waren, heb ik ook maar een algemene context gegeven, ik weet dus niet waarover het gaat. Ik weet dus ook niet of ze deel uitmaken van een groter verhaal. Ik kan zelfs niet checken of ze waar of onwaar zijn. Ik heb zelfs niet de kans gekregen om mij te verdedigen. Ik krijg niet alleen geen kans om mij te verdedigen, maar het doet er zelfs niet toe. De VRT heeft duidelijk laten weten dat het niet gaat over schuld of onschuld, maar dat het risico op een mogelijke controverse eigenlijk al genoeg is om een samenwerking na dertig jaar af te breken. Wat heel heavy is.”

“Ik heb jarenlang televisieprogramma’s gemaakt met mannen, met heel veel vrouwen, vrouwen die nu nog altijd met mij samenwerken. Wij creëren dingen samen, wij werken met emoties, wij werken... ik probeer op elke set, overal waar wij werken probeer ik dat de sfeer zo aangenaam, optimaal mogelijk is met heel veel respect voor mensen.”

“De mensen daar kennen mij net als u, als een grappenmaker, als een onnozelaar, als een zeveraar, als iemand heel onstuimig. Ja, soms flirterig, maar ik heb nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen met mijn gedrag, nooit, integendeel. Maar als ik mij daar toch in verslik en door mijn gedrag een aantal mensen heb gekwetst of zo, dan wil ik mij daar ongelofelijk hard voor verexcuseren, want dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Ik hoop dat mijn collega’s ook kunnen getuigen dat de samenwerking met mij, dat dat altijd aangenaam en professioneel was.”

“Mijn persoon zal over de tongen gaan, waarschijnlijk na dit bericht, maar dat moet, want de lucht rond mij is nu zo troebel dat ik die heel graag opgeklaard zie. Bedank om te luisteren.”