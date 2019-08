Woonproject Kanye West in nauwe schoentjes door klagende buren SDE

21 augustus 2019

17u34

Bron: TMZ 0 Celebrities Het ziet ernaar uit dat het ambitieuze woonproject voor daklozen van Kanye West (42) dan toch geen ingang zal vinden. De buren van de rapper klagen over geluidsoverlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden en schakelden zelfs de politie in. Dat schrijft TMZ. Dat West ook niet de benodigde vergunning heeft, doet het project ook geen goed.

Kanye West begon een tijdje geleden met de bouw van drie koepelvormige structuren in de tuin van zijn landgoed in Calabasas. In die huizen - geïnspireerd door woningen uit ‘Star Wars’ - zouden daklozen en mensen met lage inkomens terecht kunnen. Een ambitieus project, maar helaas ziet het er niet naar uit dat de koepels er echt gaan komen. Buren van de rapper klagen al een tijd over geluidsoverlast en willen dat West zijn werkzaamheden staakt. De klachten stapelden zich op en dus bracht de gemeente een bezoekje aan de werf. Daar bleek dat de echtgenoot van Kim Kardashian niet de benodigde vergunningen had. De rapper heeft nu nog tot 15 september tijd om de benodigde vergunningen aan te vragen, of hij moet de gebouwen slopen.

(Lees verder onder de foto.)

Volgens sommigen heeft West er al voor gekozen om de gebouwen neer te halen, vandaar de blijvende geluidsoverlast. Dat lijkt een overwinning voor de buren, maar dat de bouwvakkers afgelopen zaterdag en zondag twaalf uur lang bleven doorwerken, daar konden ze niet mee lachen. In Calabasas zijn tijdens het weekend namelijk alleen maar werkzaamheden op zaterdag toegestaan tussen 08.00 en 17.00 uur. Op zondag mag je helemaal niet bouwen. De politie werd daarop ingeschakeld, waarna de werkzaamheden werden stilgelegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.