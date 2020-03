Woody Allen haalt uit naar Mia Farrow in boek RL

24 maart 2020

04u21

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities In zijn autobiografie Apropos Of Nothing laat Woody Allen zich behoorlijk negatief uit over ex-vrouw Mia Farrow. Hij beweert in het boek onder meer dat zij verschillende kinderen die ze adopteerde om onduidelijke redenen terugstuurde.

Mia heeft vier biologische zoons, onder wie journalist Ronan Farrow, en adopteerde daarnaast tien kinderen. Allen schrijft volgens de New York Post in zijn boek dat de actrice genoot van de publiciteit en de "heilige reputatie" die ze kreeg door adoptie, maar dat ze er niet van hield voor de kids te zorgen en dat ook niet deed.

Ook beschuldigt de regisseur zijn ex ervan haar adoptiekinderen als speelgoed te zien, en zegt hij dat zij de adopties van nog twee kinderen in gang zette, maar beide jongetjes terugstuurde - in een geval omdat een van haar zoons de nieuwe aanwinst in het gezin "irritant" vond.

Frank Sinatra

Volgens Allen had Farrow ook een "onnatuurlijke obsessie" met zoon Ronan en sliep ze tot zijn elfde naakt met de jongen in bed. Allen en Farrow waren dertien jaar bij elkaar. Alhoewel Ronan tijdens die relatie werd geboren, heeft de actrice daarna verklaard dat hij mogelijk het kind is van haar ex Frank Sinatra. In zijn boek schrijft Allen dat hij nog altijd gelooft dat Ronan wel degelijk zijn biologische zoon is.

In Apropos Of Nothing bespreekt Allen ook de misbruikbeschuldigingen van dochter Dylan, die hij adopteerde tijdens zijn relatie met Farrow. Hij heeft de aantijgingen altijd ontkend en stelt in zijn boek dat ze onderdeel zijn van een wraakactie van Farrow, die ze in gang zette nadat hij haar had verlaten voor haar dochter, Soon-Yi.