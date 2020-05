Woody Allen haalt fel uit naar collega’s en vrienden: “Mij laten vallen na #MeToo was het hippe om te doen” TDS

29 mei 2020

21u52

Bron: ANP 0 Celebrities Woody Allen (84) heeft zich erbij neergelegd dat de beschuldigingen van seksueel misbruik hem de rest van zijn leven blijven achtervolgen. De regisseur denkt dat het in Hollywood “hip” werd om naar hem uit te halen. “Ik neem aan dat voor de rest van mijn leven een groot deel van de mensen denkt dat ik een roofdier ben”, zegt hij in The Guardian.

Allen wordt er door zijn dochter Dylan van beschuldigd dat hij haar op 7-jarige leeftijd heeft misbruikt. Zijn ex Mia Farrow trad in 1992 naar buiten met dit verhaal toen ook bekend werd dat de regisseur een affaire had met haar destijds 21-jarige adoptiedochter Soon-Yi Previn, nu zijn huidige vrouw. Allen heeft het misbruik altijd ontkend, maar Dylan kreeg bijval van talloze acteurs en actrices en haar broer Ronan, een van de eerste journalisten die over het systematische misbruik door Harvey Weinstein schreef.

De regisseur was verrast dat mensen het verhaal destijds al geloofden. “Ik dacht dat mensen het lachwekkende onzin zouden vinden en ik heb het dan ook vanaf dag één niet echt serieus genomen”, zegt Allen. “Ik bedoel, het is hetzelfde als worden geconfronteerd met een verhaal dat ik zes mensen heb vermoord met een machinegeweer.”

Veilige positie

De Amerikaan vindt het maar stom dat acteurs en actrices hem publiekelijk lieten vallen of zeiden spijt te hebben dat ze ooit met hem hadden gewerkt. “De acteurs hebben geen idee wat de feiten zijn en klampen zich uit eigenbelang publiekelijk vast aan een veilige positie. Wie op de wereld is er niet tegen kindermisbruik?”, aldus Allen. “Dat is hoe acteurs en actrices zijn en mij te laten vallen werd het hippe ding om te doen, zoals iedereen ineens boerenkool ging eten.”

Allen verwacht dat in zijn overlijdensbericht wel een paragraaf wordt gewijd aan het schandaal, maar daar heeft hij vrede mee. “Er zijn veel grotere soorten onrecht op de wereld. Dus leef je ermee.”

