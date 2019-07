Witte Huis schiet rapper A$AP Rocky te hulp IB

19 juli 2019

05u36

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Het Witte Huis heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden waaronder rapper A$AP Rocky in een Zweedse gevangenis verblijft, zijn verbeterd. Dat meldt Page Six.

De hiphop-ster uit Harlem zit al meer dan twee weken in een cel, nadat hij in Stockholm in een straatgevecht terecht was gekomen met twee mannen die hem door de stad hadden achtervolgd.

De behandeling in de gevangenis is volgens de manager van Rocky inhumaan. Hij diende een klacht in bij een organisatie die door president Trump is opgericht en kreeg vervolgens contact met Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner.

Verhuisd

Die zou er direct voor hebben gezorgd dat de leefomstandigheden voor Rocky verbeterden. De rapper die volgens berichten op een yogamat moest slapen en op een appel per dag zou leven, is naar een andere verdieping verhuisd.

Ook realityster Kim Kardashian en haar man Kanye West zouden zich hebben ingespannen om het Witte Huis zover te krijgen om A$AP Rocky te helpen.

Kim heeft tegenwoordig goed contact met Jared Kushner vanwege haar juridische werk. Ze zet zich in voor gedetineerden in Amerikaanse gevangenissen en kondigde eerder dit jaar aan begonnen te zijn met een rechtenstudie.